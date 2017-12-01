Индекс Dow Jones превысил уровень в 24 тыс. пунктов впервые в истории

Промышленный фондовый индекс Dow Jones в США сразу после открытия новых торгов на Нью-йоркской фондовой бирже в четверг впервые в истории превысил показатель в 24 тыс. пунктов.

По данным на утро 10:30 по времени восточного побережья США, что является 18:30 по Москве, индекс достиг уже отметки 24085,10, поднявшись с момента начала торгов на 144,42 пункта или на 0,6%.

Предыдущий рекорд исторического максимума в 23 тысяч пунктов Dow Jones достиг к 17 октября, а отметку в 22 тысяч пунктов фондовый индекс преодолел 2 августа этого года.