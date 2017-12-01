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Алексей Мирный
1 Декабря, 2017 09:30
Индекс Dow Jones превысил уровень в 24 тыс. пунктов впервые в истории
Индекс Dow Jones превысил уровень в 24 тыс. пунктов впервые в истории.
Источник: Reuters
США, 01 Декабря - DIXINEWS.
Промышленный фондовый индекс Dow Jones в США сразу после открытия новых торгов на Нью-йоркской фондовой бирже в четверг впервые в истории превысил показатель в 24 тыс. пунктов.
По данным на утро 10:30 по времени восточного побережья США, что является 18:30 по Москве, индекс достиг уже отметки 24085,10, поднявшись с момента начала торгов на 144,42 пункта или на 0,6%.
Предыдущий рекорд исторического максимума в 23 тысяч пунктов Dow Jones достиг к 17 октября, а отметку в 22 тысяч пунктов фондовый индекс преодолел 2 августа этого года.
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