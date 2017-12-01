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Алексей Мирный
1 Декабря, 2017 09:05
Поставки мяса из Бразилии в Россию временно ограничены
Поставки свинины и говядины из Бразилии в Россию временно ограничены.
Источник: AP Photo
Москва, 01 Декабря - DIXINEWS.
Россельхознадзор в пятницу ввел временные ограничительные меры на поставку в Российскую Федерацию из Бразилии мяса свиней, а также продукции, полученной из крупного рогатого скота. Данный запрет вступит в силу с 1 декабря 2017 года.
Ведомство было вынуждено принять такое решение в связи с тем, что было обнаружено в их продукции рактопамина, который используется для ускорения роста животных.
Согласно законодательству, действующему в российском торговом кодексе, в производстве пищевой продукции применение рактопамина и других стимуляторов роста запрещено.
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