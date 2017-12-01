Поставки мяса из Бразилии в Россию временно ограничены

Поставки свинины и говядины из Бразилии в Россию временно ограничены.

Россельхознадзор в пятницу ввел временные ограничительные меры на поставку в Российскую Федерацию из Бразилии мяса свиней, а также продукции, полученной из крупного рогатого скота. Данный запрет вступит в силу с 1 декабря 2017 года.

Ведомство было вынуждено принять такое решение в связи с тем, что было обнаружено в их продукции рактопамина, который используется для ускорения роста животных.

Согласно законодательству, действующему в российском торговом кодексе, в производстве пищевой продукции применение рактопамина и других стимуляторов роста запрещено.