Росгвардия: в 2017 году уничтожено в России более 60 террористов

Росгвардия: в 2017 году уничтожено в России более 60 террористов.

Росгвардия в совместной работе с другими силовыми подразделениями смогла уничтожить более 60 боевиков различных группировок и одиночек в ходе контртеррористических операций, проводимых с начала 2017 года.

Такое заявление сделал Сергей Меликов - первый замглавы Федеральной службы войск национальной гвардии на итоговой коллегии ведомства сообщил .

"В 2017 году подразделения Росгвардии успешно решили задачи при проведении контртеррористических операций, в ходе которых нейтрализован 62 бандита, уничтожено 250 тайников, изъято из незаконного оборота более 1,1 тыс. единиц оружия и свыше 97 тыс. боеприпасов", - сказал Меликов.