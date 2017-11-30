Криминал

Алексей Мирный
30 Ноября, 2017 19:03

Росгвардия: в 2017 году уничтожено в России более 60 террористов

Росгвардия: в 2017 году уничтожено в России более 60 террористов.
Автор фото: Виталий Кузьмин
Источник: vitalykuzmin.net
#Росгвардия

#терроризм

#полиция
Москва, 30 Ноября - DIXINEWS.

Росгвардия в совместной работе с другими силовыми подразделениями смогла уничтожить более 60 боевиков различных группировок и одиночек в ходе контртеррористических операций, проводимых с начала 2017 года.

Такое заявление сделал Сергей Меликов - первый замглавы Федеральной службы войск национальной гвардии на итоговой коллегии ведомства сообщил .

"В 2017 году подразделения Росгвардии успешно решили задачи при проведении контртеррористических операций, в ходе которых нейтрализован 62 бандита, уничтожено 250 тайников, изъято из незаконного оборота более 1,1 тыс. единиц оружия и свыше 97 тыс. боеприпасов", - сказал Меликов.

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