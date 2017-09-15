За неделю международные резервы России увеличились на $2,6 млрд

Международные резервы Российской Федерации по состоянию на конец ноября 2017 года, а именно на 24-е число, составляюб 430,2 млрд долларов, что на 2,6 млрд превышает уровень на 17 ноября.

Такое заявление сделал сегодня в четверг Банк России.

Стоит отметить, что международные резервы России, это высоколиквидные иностранные активы, которые имеющиеся в распоряжении национального Банка России, а также правительства РФ. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.