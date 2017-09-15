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Алексей Мирный
30 Ноября, 2017 18:00
За неделю международные резервы России увеличились на $2,6 млрд
За неделю международные резервы России увеличились на $2,6 млрд
Источник: DixiNews
Москва, 30 Ноября - DIXINEWS.
Международные резервы Российской Федерации по состоянию на конец ноября 2017 года, а именно на 24-е число, составляюб 430,2 млрд долларов, что на 2,6 млрд превышает уровень на 17 ноября.
Такое заявление сделал сегодня в четверг Банк России.
Стоит отметить, что международные резервы России, это высоколиквидные иностранные активы, которые имеющиеся в распоряжении национального Банка России, а также правительства РФ. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
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