Компания "Промкраска" поможет в продажах лакокрасочных материалов

Предприятие "ТФ Промкраска" смогла заявить о себе в городе Ижевске и по всей Удмуртии. Основой его деятельности, начиная с 2011 года, выступает снабжение местных заводов различными лакокрасочными материалами.

Производятся эти материалы исключительно странами, входящими в Таможенный Союз, в основном: Россия и Беларусь. Общество с ограниченной ответственностью "ТФ Промкраска" за минувшие шеть лет, выросло из предприятия с небольшим уставным капиталом и коллективом из одного сотрудника, до мощного регионального предприятия.

"ТФ Промкраска" стало стабильным дилером в реализации лакокрасочных товаров по всей Удмуртии. Это и акриловые краски (на водно-дисперсионной основе), и качественные новые грунтовки фирмы «Мелат». Материалы изготовлены из качественных антисептиков, латексов, пигментов и специальных добавок.

"Ассортимент предоставляемых компанией товаров очень велик. Здесь имеется большая номенклатура различных лакокрасочных материалов, использующихся отраслями народного хозяйства. Это могут быть: эмали, растворители различных марок, лаки, краски, древесная косметика, грунты, шпатлевки, колеровочные составы, штукатурки, а также вспомогательные материалы", - рассказывает представитель компании "ТФ Промкраска" журналисту ИА DixiNews.

Значительную долю объёма продаж "ТФ Промкраска" составляют безопасные для экологии материалы. Они разработаны на основе специальных акриловых дисперсий и латексов.