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Алексей Мирный
1 Декабря, 2017 21:12
Ижевская "Промкраска" завоёвывает рынок лакокрасочных материалов
Ижевская "Промкраска".
Источник: DixiNews
Ижевск, 01 Декабря - DIXINEWS.
Ижевское предприятие ООО "ТФ Промкраска" за минувшие 6 лет своего развития из предприятия с уставным капиталом в 10 000 рублей и состоящего всего из 1-го сотрудника, выросла до мощной региональной организации.
Начиная с 2011 года её основным направлением, в котором заключалась деятельность Общества с ограниченной ответственностью "ТФ Промкраска", было снабжение отечественных заводов высококачественными лакокрасочными материалами. Производятся они странами Таможенного Союза, в основном в России и Белоруссии.
Ассортимент предоставляемых компанией товаров очень велик. Здесь имеется большая номенклатура различных лакокрасочных материалов, использующихся отраслями народного хозяйства. Это могут быть: эмали, лаки, краски, растворители различных марок, древесная косметика, грунты, колеровочные составы, шпатлевки, штукатурки, а также вспомогательные материалы.
ООО "ТФ Промкраска" является дилером по реализации этих товаров в Удмуртской Республики, а именно акриловой краски (на водно-дисперсионной основе) и грунтовок марки «Мелат». Эти материалы изготовлены на основе качественных импортируемых антисептиков, латексов, пигментов и специальных добавок.
Значительную долю объёма продаж "ТФ Промкраска" составляют безопасные для экологии материалы. Они разработаны на основе специальных акриловых дисперсий и латексов.
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