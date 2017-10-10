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Алексей Мирный
30 Ноября, 2017 09:47
"Газпром" увеличит план инвестиций до 1,64 трлн в 2017 году
"Газпром" увеличит план инвестиций до 1,64 трлн в 2017 году.
Источник: DixiNews
Москва, 30 Ноября - DIXINEWS.
Объем общего освоения инвестиций по нефтяным, газовым, теплогенерирующим и электрогенерирующим активам группы компаний "Газпром", увеличился с 1,58 трлн до 1,644 трлн рублей в инвестпрограмме за 2017 год.
Данное указанно в отчетности за II квартал, о чем сообщается в материалах холдинга.
"В отчетности за I квартал показатель ожидался на уровне 1,849 трлн руб, в отчетности за девять месяцев показатель за 2016 год ожидался на уровне 1,628 трлн руб., по итогам 2015 года - 1,528 трлн руб", - отмечается в релизе.
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