Экономика

Алексей Мирный
30 Ноября, 2017 09:47

"Газпром" увеличит план инвестиций до 1,64 трлн в 2017 году

"Газпром" увеличит план инвестиций до 1,64 трлн в 2017 году.
Источник: DixiNews
#инвестиции

#газпром

#бизнес
Москва, 30 Ноября - DIXINEWS.

Объем общего освоения инвестиций по нефтяным, газовым, теплогенерирующим и электрогенерирующим активам группы компаний "Газпром", увеличился с 1,58 трлн до 1,644 трлн рублей в инвестпрограмме за 2017 год.

Данное указанно в отчетности за II квартал, о чем сообщается в материалах холдинга.

"В отчетности за I квартал показатель ожидался на уровне 1,849 трлн руб, в отчетности за девять месяцев показатель за 2016 год ожидался на уровне 1,628 трлн руб., по итогам 2015 года - 1,528 трлн руб", - отмечается в релизе.

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