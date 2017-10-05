Сбербанк предупредил о случаях появления фиктивного приложения "Сбербанк Онлайн"

Сбербанк России заявил о проблеме распространения ложного мобильного приложения "Сбербанк Онлайн". На данный момент оно обнаружено на платформе Android. Банк рекомендует скачивать приложение только с официальных сервисов.

Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Сбербанка. Отмечается, что последнее время участились случаи электронных банковских махинаций.

"Мы рекомендуем своим клиентам соблюдать "кибергигиену" - скачивать приложения только с официальных ресурсов, защищать свои устройства и внимательно проверять права на доступ к данным, которые запрашивает приложение, - отметил представитель банка, - Достаточно скачать официальное приложение "Сбербанк Онлайн" из Google Play".