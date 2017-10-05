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Алексей Мирный
30 Ноября, 2017 09:11
Сбербанк предупредил о случаях появления фиктивного приложения "Сбербанк Онлайн"
Сбербанк России.
Источник: DixiNews
Москва, 30 Ноября - DIXINEWS.
Сбербанк России заявил о проблеме распространения ложного мобильного приложения "Сбербанк Онлайн". На данный момент оно обнаружено на платформе Android. Банк рекомендует скачивать приложение только с официальных сервисов.
Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Сбербанка. Отмечается, что последнее время участились случаи электронных банковских махинаций.
"Мы рекомендуем своим клиентам соблюдать "кибергигиену" - скачивать приложения только с официальных ресурсов, защищать свои устройства и внимательно проверять права на доступ к данным, которые запрашивает приложение, - отметил представитель банка, - Достаточно скачать официальное приложение "Сбербанк Онлайн" из Google Play".
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