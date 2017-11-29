Бинбанк автоматически подключит держателей карт «Мир» к сервису кешбэк

По сообщению пресс-службы Бинбанка, держателям карт платежной системы «Мир» не придётся самостоятельно проходить регистрацию на портале privetmir.ru для подключения кешбэк-сервиса.

Банк планирует автоматически подключить своим клиентам популярный сервис с помощью своей платежной системы.

«Данной услугой практически каждый банк привлекает своих клиентов. Кто-то оказывает услуги выбора отдельных направлений магазинов, кто-то наоборот, предпочитает оказать широкий спектр по всем направлениям. Каждый человек выбирает то, что ему больше всего подходит для обращения денежного потока. И естественно, каждый желает вернуть часть средств, потраченных на услугу или покупку, - комментирует старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. – Мы уверены, что данный сервис будет развиваться во всех клиентоориентированных банках, а сам кешбэк будет увеличиваться».

Как стало известно изданию Lenta.ru, уровень возврата средств по платежным картам «Мир», в некоторых случаях, может достигать до 20% от суммы покупки. Более популярное направление хороших кешбэков при оплате картой в кафе и ресторанах, магазинах бытовой техники, автозаправках, при покупке путёвок в турагентствах, сервисов по продаже билетов, а также в аптеках. Следить за каждым процентом возврата клиенты Бинбанка смогут в личном кабинете сервиса интернет-банка.

Напомним, что Бинбанк выпускает карты платежной системы «Мир» совместно с Русским географическим обществом и при оплате картой «РГО Бинбанк», клиенты вносят свой вклад в научно-образовательную и исследовательскую деятельность РГО, а также в сохранение природы.