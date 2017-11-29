Финансы

Никита Белов
29 Ноября, 2017 22:23

Бинбанк автоматически подключит держателей карт «Мир» к сервису кешбэк

Бинбанк самостоятельно подключит держателей карт «Мир» к сервису кешбэк.
Источник: Blogbankir.ru
#Бинбанк

#картамир

#кешбэк
Москва, 29 Ноября - DIXINEWS.

По сообщению пресс-службы Бинбанка, держателям карт платежной системы «Мир» не придётся самостоятельно проходить регистрацию на портале privetmir.ru для подключения кешбэк-сервиса.

Банк планирует автоматически подключить своим клиентам популярный сервис с помощью своей платежной системы.

«Данной услугой практически каждый банк привлекает своих клиентов. Кто-то оказывает услуги выбора отдельных направлений магазинов, кто-то наоборот, предпочитает оказать широкий спектр по всем направлениям. Каждый человек выбирает то, что ему больше всего подходит для обращения денежного потока. И естественно, каждый желает вернуть часть средств, потраченных на услугу или покупку, - комментирует старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. – Мы уверены, что данный сервис будет развиваться во всех клиентоориентированных банках, а сам кешбэк будет увеличиваться».

Как стало известно изданию Lenta.ru, уровень возврата средств по платежным картам «Мир», в некоторых случаях, может достигать до 20% от суммы покупки. Более популярное направление хороших кешбэков при оплате картой в кафе и ресторанах, магазинах бытовой техники, автозаправках, при покупке путёвок в турагентствах, сервисов по продаже билетов, а также в аптеках. Следить за каждым процентом возврата клиенты Бинбанка смогут в личном кабинете сервиса интернет-банка.

Напомним, что Бинбанк выпускает карты платежной системы «Мир» совместно с Русским географическим обществом и при оплате картой «РГО Бинбанк», клиенты вносят свой вклад в научно-образовательную и исследовательскую деятельность РГО, а также в сохранение природы.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Читайте в рубрике:
Налогоплательщики теперь реже оспаривают результаты налоговых проверок
Курс Биткоина превысил 0,5 миллиона рублей
ВТБ выпустил "народные" облигации на сумму 15 млрд рублей

В Уфе спасателям пришлось разобрать автомобиль, чтобы достать оттуда кота
Оливер Стоун: Идея о том, что во всём виновата Россия, безумна
Вингсьют-пилоты прыгнули с горы и влетели в самолёт
Примирение. Петр I
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бинбанк автоматически подключит держателей карт «Мир» к сервису кешбэк
Нижний Новгород, 29 Ноября, 18:39.
Открытый кубок Нижнего Новгорода по плаванию начнётся 29 ноября
За рубежом, 29 Ноября, 18:02.
Россия строит атомную электростанцию "Руппур" в Бангладеш
Казань, 29 Ноября, 17:53.
В Казани модернизируют БОСК из-за жалоб на неприятных запах
Москва, 29 Ноября, 17:08.
Тариф "Платона" может меняться в зависимости от состояния дороги
Воронеж, 29 Ноября, 17:00.
Воронежские власти приняли 427 программ развития транспортной инфраструктуры
Волгоград, 29 Ноября, 16:18.
Волгоградский музей получит в дар 20 картин отечественных мастеров XX века
Москва, 29 Ноября, 16:07.
МОК пожизненно отстранила уже 22 российских спортсмена от участия в Олимпиадах
Нижний Новгород, 29 Ноября, 14:28.
"Химпродмаркет" использует отечественное сырье для качественной очистки воды
Ижевск, 29 Ноября, 14:07.
ГиПП завершило ремонт в крупном распределительном центре Ижевска
Пермь, 29 Ноября, 14:00.
Школьники из Чайковского успешно выступили на Всероссийской профильной смене «Начни IT»
Пермь, 29 Ноября, 10:22.
Сироте из Перми, обратившейся в приёмную президента, выделят жильё
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия