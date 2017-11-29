Энергетика

Алексей Мирный
29 Ноября, 2017 18:02

Россия строит атомную электростанцию "Руппур" в Бангладеш

АЭС "Бушер" в Иране.
Источник: AP Photo
#Росатом

#электростанция

#Бангладеш
За рубежом, 29 Ноября - DIXINEWS.

На 30 ноября этого года в Бангладеш намечена церемония начала строительства новой атомной электростанции под названием "Руппур". Она строится по российскому техническому проекту который разработан госкорпорацией "Росатом".

Генеральный контракт на ее разработку и возведение получен еще 25 декабря 2015 года. Ведёт его госкорпорация "Росатом".

Российская Федерация, кроме того, строит АЭС "Эд-Дабаа" в Египете, "Пакш" в Венгрии, "Ханхикиви" в Финляндии и в других странах.

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