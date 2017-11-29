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Алексей Мирный
29 Ноября, 2017 18:02
Россия строит атомную электростанцию "Руппур" в Бангладеш
АЭС "Бушер" в Иране.
Источник: AP Photo
За рубежом, 29 Ноября - DIXINEWS.
На 30 ноября этого года в Бангладеш намечена церемония начала строительства новой атомной электростанции под названием "Руппур". Она строится по российскому техническому проекту который разработан госкорпорацией "Росатом".
Генеральный контракт на ее разработку и возведение получен еще 25 декабря 2015 года. Ведёт его госкорпорация "Росатом".
Российская Федерация, кроме того, строит АЭС "Эд-Дабаа" в Египете, "Пакш" в Венгрии, "Ханхикиви" в Финляндии и в других странах.
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