Россия строит атомную электростанцию "Руппур" в Бангладеш

На 30 ноября этого года в Бангладеш намечена церемония начала строительства новой атомной электростанции под названием "Руппур". Она строится по российскому техническому проекту который разработан госкорпорацией "Росатом".

Генеральный контракт на ее разработку и возведение получен еще 25 декабря 2015 года. Ведёт его госкорпорация "Росатом".

Российская Федерация, кроме того, строит АЭС "Эд-Дабаа" в Египете, "Пакш" в Венгрии, "Ханхикиви" в Финляндии и в других странах.