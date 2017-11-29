Транспорт

Алексей Мирный
29 Ноября, 2017 17:08

Тариф "Платона" может меняться в зависимости от состояния дороги

Тариф "Платона" может меняться в зависимости от состояния дороги.
Автор фото: Валерий Матыцин
#дороги

#налоги

#авто
Москва, 29 Ноября - DIXINEWS.

Оплата проезда большегрузных автомобилей, согласно системе взимания платы "Платон", теперь может стать дифференцированной в зависимости от состояния той дороги по которой двигается транспортное средство.

Об этом сообщил Евгений Дитрих - первый замминистра транспорта РФ. Он рассказал о том, что на данный момент планируется в скорейшем времени довести все дороги основного автомобильного сообщения до нормы.

"Федеральная сеть, за которую сегодня взимается плата, в основном в нормативном состоянии, но есть еще участки, по которым нам приходится выполнять работы, - говорит Дитрих - Теоретически система, связанная с дифференциацией оплаты, могла бы предусматривать, что на таких участках плата могла бы быть ниже".

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