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Алексей Мирный
29 Ноября, 2017 17:08
Тариф "Платона" может меняться в зависимости от состояния дороги
Тариф "Платона" может меняться в зависимости от состояния дороги.
Автор фото: Валерий Матыцин
Москва, 29 Ноября - DIXINEWS.
Оплата проезда большегрузных автомобилей, согласно системе взимания платы "Платон", теперь может стать дифференцированной в зависимости от состояния той дороги по которой двигается транспортное средство.
Об этом сообщил Евгений Дитрих - первый замминистра транспорта РФ. Он рассказал о том, что на данный момент планируется в скорейшем времени довести все дороги основного автомобильного сообщения до нормы.
"Федеральная сеть, за которую сегодня взимается плата, в основном в нормативном состоянии, но есть еще участки, по которым нам приходится выполнять работы, - говорит Дитрих - Теоретически система, связанная с дифференциацией оплаты, могла бы предусматривать, что на таких участках плата могла бы быть ниже".
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