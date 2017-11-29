Спорт

Алексей Мирный
29 Ноября, 2017 16:07

МОК пожизненно отстранила уже 22 российских спортсмена от участия в Олимпиадах

Александр Касьянов (на первом плане) и Алексей Пушкарев.
Источник: EPA-EFE
#дипломатия

#спорт

#допинг
Москва, 29 Ноября - DIXINEWS.

МОК (Международный олимпийский комитет - прим. ред.) отстранил от участия в Олимпиадах российских бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина пожизненно за нарушение антидопингового контроля.

Результаты на Играх 2014 года в Сочи аннулированы. Такое сообщение размещено в среду МОК.

На данный момент уже 22 отечественных спортсмена отстранены пожизненно от всех Олимпиад в истории. Такой итог комиссии Освальда. Кроме Касьянова, Пушкарева и Хузина, это спортсмены-лыжники Александр Легков, Алексей Петухов, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова, Сергей Чудинов, бобслеисты Зубков, Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, конькобежцы Александр Румянцев, Ольга Фаткулина, биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова.

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