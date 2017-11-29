Промышленность

Алексей Мирный
29 Ноября, 2017 14:07

ГиПП завершило ремонт в крупном распределительном центре Ижевска

Чугунные трубы для канализации.
Источник: DixiNews
#строительство

#удмуртия

#ГиПП
Ижевск, 29 Ноября - DIXINEWS.

В Удмуртии завершился ремонт крупного логистическо-распределительного центра, который занимается обеспечением доставки товаров народного потребления и имеет большое инфраструктурное значение в регионе.

«Мы завершили строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения, с устройством монолитных камер и монтажом жироуловителя на площади 24 м, а общая протяженность сетей 621 метр. Также на соседнем объекте нами произведено устройство наружных сетей водоснабжения и водоотведения, с устройством 7 монолитных камер, общая протяженность сетей 2346 метров», - рассказывает корреспонденту ИА DixiNews Иван Юрьевич Кузнецов - директор ООО "ГиПП", которое проводило ремонт объекта.

Компания "ГиПП" работает в сфере подрядного строительства наружных сетей, водопроводов, канализации и прочих строительных и ремонтно-восстановительных работ. Предприятие вышло на рынок в 2012 году и прочно завоевало позиции в своей отрасли.

Штаб ООО "ГиПП" расположен в Удмуртии, здесь же располагаются их основные заказчики. В их число входят различные коммерческие предприятия, магазины, склады, офисы, а также объекты городской инфраструктуры, школы и другие образовательные учреждения.

«Так нами недавно проведена, к примеру, реконструкция входной группы школы № 97 в городе Ижевск, для увеличения площади четырех кабинетов, с устройством двух монолитных площадок, с возведением кирпичных колон и стен для обеспечения замкнутого контура над входной группой, общая площадь пристраиваемых помещений 134 квадратных метра», - поясняет Иван Юрьевич.

В планах предприятия выход на новые рынки в соседних регионах - Пермский край, Бурятия и Республика Татарстан. Осуществить их компания намерена в ближайшее время.

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