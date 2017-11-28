Росавтодор намерен получить в федеральную собственность 10 тыс. км дорог

Росавтодор (Федеральное дорожное агентство - прим. ред.) обратилось в Минтранс России с новой просьбой о передаче в их федеральное подчинение примерно 10 тыс. километров региональных дорог.

В данный момент документ находится в стадии рассмотрения правительства России. Такое сообщил сделал во вторник глава Росавтодора Роман Старовойт в ходе своей рабочей поездки по Владимирской области.

"Мы подготовили предложения в Минтранс РФ, сегодня эти предложения рассматриваются правительством РФ об изменении статуса, (передаче - прим. ред.) региональных дорог в федеральную собственность, или из федеральной собственности в региональную - это улицы с двусторонним движением. Плюсовой баланс в пользу федеральных автомобильных дорог - ориентировочно 10 тысяч километров", - отметил Старовойт.