ФАС предупредила Gett о санкциях из-за рекламы

Московское управление ФАС (Федеральная антимонопольная служба - прим. ред.) выдало для компании сервиса такси Gett, российского представительства, предупреждение о некорректном сравнении с конкурентами в их рекламе.

"Основанием для выдачи предупреждения послужило некорректное сравнение хозяйствующего субъекта с другими субъектами-конкурентами", - отмечено в релизе Федеральной антимонопольной службы РФ.

УФАС поясняет, что ""ГетТакси Рус" размещало рекламу на своих автомобилях с надписью "Лучшие водители выбирают Gett"". По их мнению, такая подача в рекламе "создает необоснованное впечатление о превосходстве компании и ее услуг над конкурентами".