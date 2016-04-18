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Алексей Мирный
28 Ноября, 2017 20:04
ФАС предупредила Gett о санкциях из-за рекламы
ФАС предупредила Gett о санкциях из-за рекламы/
Источник: DixiNews
Москва, 28 Ноября - DIXINEWS.
Московское управление ФАС (Федеральная антимонопольная служба - прим. ред.) выдало для компании сервиса такси Gett, российского представительства, предупреждение о некорректном сравнении с конкурентами в их рекламе.
"Основанием для выдачи предупреждения послужило некорректное сравнение хозяйствующего субъекта с другими субъектами-конкурентами", - отмечено в релизе Федеральной антимонопольной службы РФ.
УФАС поясняет, что ""ГетТакси Рус" размещало рекламу на своих автомобилях с надписью "Лучшие водители выбирают Gett"". По их мнению, такая подача в рекламе "создает необоснованное впечатление о превосходстве компании и ее услуг над конкурентами".
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