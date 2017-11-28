Минсельхоз высказался о возможностях зерновых интервенций

Минсельхоз Российской Федерации утверждает, что зерновые интервенции, которые являются механизмом регулирования цен, не слишком эффективны во вновь сложившихся после крупного урожая рыночных условиях.

Такое заявление сделал министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, на выступлении перед аграрным комитете в Совете Федерации. "Про интервенционные закупки. Мы считаем, что на сегодняшнем этапе они не очень эффективны", - отметил он.

Министр также пояснил, что на данный момент в интервенционном фонде хранится около 4,5 миллионов тонн зерна, на обслуживание которого в нынешнем году будет потрачено примерно 5 млрд руб.