Промышленность

Алексей Мирный
28 Ноября, 2017 19:05

Минсельхоз высказался о возможностях зерновых интервенций

Уборка урожая.
Источник: DixiNews
#минсельхоз

#цена

#сельскоехозяйство
Москва, 28 Ноября - DIXINEWS.

Минсельхоз Российской Федерации утверждает, что зерновые интервенции, которые являются механизмом регулирования цен, не слишком эффективны во вновь сложившихся после крупного урожая рыночных условиях.

Такое заявление сделал министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, на выступлении перед аграрным комитете в Совете Федерации. "Про интервенционные закупки. Мы считаем, что на сегодняшнем этапе они не очень эффективны", - отметил он.

Министр также пояснил, что на данный момент в интервенционном фонде хранится около 4,5 миллионов тонн зерна, на обслуживание которого в нынешнем году будет потрачено примерно 5 млрд руб.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Минсельхоз рассказал о замедлении роста сельского хозяйства до 2,5-3%
Минсельхоз РФ огласил итоги программы импортозамещения
Минсельхоз России намерен привлекать больше инвестиций в сельское хозяйство
Читайте в рубрике:
Химпродмаркет: мы можем делать половину всех коагулянтов в России
РФ собрала рекордный урожай зерна, нужны рынки сбыта
150-й юбилейный Sukhoi Superjet-100 совершил первый полёт

Судебная реформа в Румынии: на улицах - десятки тысяч протестующих
Прошло заседание комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам
Тысячи туристов не могут улететь с Бали из-за вулкана Агунг
Атака на мечеть в Египте: антитеррористический альянс обещает действовать
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росавтодор намерен получить в федеральную собственность 10 тыс. км дорог
Москва, 28 Ноября, 20:04.
ФАС предупредила Gett о санкциях из-за рекламы
Москва, 28 Ноября, 19:05.
Минсельхоз высказался о возможностях зерновых интервенций
Челябинск, 28 Ноября, 18:17.
Вопрос создания платных парковок в Челябинске остаётся открытым
Самара, 28 Ноября, 17:44.
Ракета-носитель самарского производства отправилась в космос
Санкт-Петербург, 28 Ноября, 17:38.
Петербургские университеты вошли в число лучших вузов мира
Нижний Новгород, 28 Ноября, 17:03.
Доходная часть нижегородского бюджета возрастёт на 2 млрд в 2018 году
Казань, 28 Ноября, 16:11.
В Казани запустили благотворительный проект "Добрый фудтрак"
Омск, 28 Ноября, 15:50.
Губернатор Омска отправил министра транспорта в отставку
Пермь, 28 Ноября, 15:03.
В Перми пройдёт День безграничных возможностей
Москва, 28 Ноября, 13:09.
Ракета Союз-2.1б вывела на орбиту одновременно 19 спутников
Ижевск, 28 Ноября, 12:49.
Специалисты рекламного агентства "Аура" о медиатехнологиях в рекламе
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия