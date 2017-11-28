"Югра Технострой" заканчивает программу 2017 года

В нефтегазовой отрасли Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов на данный момент ведутся инженерные работы по подготовке к зимнему периоду и в целом к добыче в следующем году.

Компания "Югра Технострой" занимается ремонтно-восстановительным обеспечением нефтегазовой отрасли. Штаб предприятия располагается в Сургуте. Здесь также приступили к инженерно-подготовительным работам и одновременно заканчивают отчётно-плановый период 2017 года.

«Мы начали свою деятельность в 2007 году, прошло уже ровно 10 лет как мы в строю. Затем, два года назад, мы поменяли формальную структуру и с тех пор активно ведём работу по части, строительства, ремонта, восстановления и реконструкции различных сооружений, объектов в нефтяной и газовой инфраструктуре. Мы помогаем организациям, добывающим энергоносители быть всегда с исправным оборудованием. Обеспечиваем подряд как крупных объектов, так и совсем небольших. К примеру, один из наших крупнейших проектов, это реконструкция группы объектов инфраструктуры месторождений в районе Солуна», - говорит в интервью с корреспондентом ИА DixiNews Анна Ивановна Ночвай - генеральный директор компании "Югра Технострой".

Предприятие сотрудничает с добывающими компаниями Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. «Работаем от Солуна до Нового Уренгоя», - поясняет руководитель.

«Важнейшей своей отличительной чертой, мы считаем оперативность и мобильность, что в условиях наших бескрайних просторов, очень важная задача. Наша команда состоит из 20 профессионалов. И наш командный дух, также является нашим преимуществом и отличием. Мы очень гордимся этим», - добавляет Анна Ивановна.

В планах компании "Югра Технострой" получить в ближайшее время специальную разрешительную документацию на работу с пожарной охранной сигнализацией, что сможет значительно расширить номенклатуру выполняемых предприятием работ. Данную документацию предприятие намерено получить в ближайшем времени.