Промышленность

Алексей Мирный
29 Ноября, 2017 08:00

"Югра Технострой" заканчивает программу 2017 года

Добыча нефти.
Источник: DixiNews
#нефть

#газ

#ЮграТехнострой
Сургут, 29 Ноября - DIXINEWS.

В нефтегазовой отрасли Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов на данный момент ведутся инженерные работы по подготовке к зимнему периоду и в целом к добыче в следующем году.

Компания "Югра Технострой" занимается ремонтно-восстановительным обеспечением нефтегазовой отрасли. Штаб предприятия располагается в Сургуте. Здесь также приступили к инженерно-подготовительным работам и одновременно заканчивают отчётно-плановый период 2017 года.

«Мы начали свою деятельность в 2007 году, прошло уже ровно 10 лет как мы в строю. Затем, два года назад, мы поменяли формальную структуру и с тех пор активно ведём работу по части, строительства, ремонта, восстановления и реконструкции различных сооружений, объектов в нефтяной и газовой инфраструктуре. Мы помогаем организациям, добывающим энергоносители быть всегда с исправным оборудованием. Обеспечиваем подряд как крупных объектов, так и совсем небольших. К примеру, один из наших крупнейших проектов, это реконструкция группы объектов инфраструктуры месторождений в районе Солуна», - говорит в интервью с корреспондентом ИА DixiNews Анна Ивановна Ночвай - генеральный директор компании "Югра Технострой".

Предприятие сотрудничает с добывающими компаниями Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. «Работаем от Солуна до Нового Уренгоя», - поясняет руководитель.

«Важнейшей своей отличительной чертой, мы считаем оперативность и мобильность, что в условиях наших бескрайних просторов, очень важная задача. Наша команда состоит из 20 профессионалов. И наш командный дух, также является нашим преимуществом и отличием. Мы очень гордимся этим», - добавляет Анна Ивановна.

В планах компании "Югра Технострой" получить в ближайшее время специальную разрешительную документацию на работу с пожарной охранной сигнализацией, что сможет значительно расширить номенклатуру выполняемых предприятием работ. Данную документацию предприятие намерено получить в ближайшем времени.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Минэнерго высказалось о покупке "Лукойла" или "Татнефти"
Доля "арктической" нефти, от общей добычи в России, к 2035 году вырастет до 26%
Китай завершил вторую нитку нефтепровода для поставок российской нефти
Читайте в рубрике:
Минсельхоз высказался о возможностях зерновых интервенций
РФ собрала рекордный урожай зерна, нужны рынки сбыта
150-й юбилейный Sukhoi Superjet-100 совершил первый полёт

В Берлине сегодня открылась рождественская ярмарка, где год назад выходец из Туниса устроил теракт
Морской заповедник Ревилья-Хихедо стал крупнейшим в Северной Америке
Экономический ущерб от крупных извержений вулканов
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
"Югра Технострой" заканчивает программу 2017 года
Березники, 29 Ноября, 07:25.
Спектакль «Земля Эльзы» признан лучшей театральной работой на фестивале «Сотоварищи»
Екатеринбург, 29 Ноября, 04:10.
В Думе Екатеринбурга обсудили проект бюджета на 2018 год
Новосибирск, 29 Ноября, 02:53.
Новосибирск стал лучшим для проживания городом Сибири
Красноярск, 29 Ноября, 02:22.
Под Красноярском начало уголовное расследование из-за мошенничества правоохранителя
Владимирская область, 28 Ноября, 21:09.
Росавтодор намерен получить в федеральную собственность 10 тыс. км дорог
Москва, 28 Ноября, 20:04.
ФАС предупредила Gett о санкциях из-за рекламы
Москва, 28 Ноября, 19:05.
Минсельхоз высказался о возможностях зерновых интервенций
Челябинск, 28 Ноября, 18:17.
Вопрос создания платных парковок в Челябинске остаётся открытым
Самара, 28 Ноября, 17:44.
Ракета-носитель самарского производства отправилась в космос
Санкт-Петербург, 28 Ноября, 17:38.
Петербургские университеты вошли в число лучших вузов мира
Нижний Новгород, 28 Ноября, 17:03.
Доходная часть нижегородского бюджета возрастёт на 2 млрд в 2018 году
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия