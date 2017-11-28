Технологии и наука

Алексей Мирный
28 Ноября, 2017 13:09

Ракета Союз-2.1б вывела на орбиту одновременно 19 спутников

Ракета-носитель Союз-2.1б.
Источник: Юрий Смитюк
#космос

#технологии

#ракеты
Москва, 28 Ноября - DIXINEWS.

Новая отечественная ракета-носитель Союз-2.1б с 19-ю космическими аппаратами на борту стартовала во вторник с космодрома Восточный. Об этом сообщается с наблюдательной площадки Центра управления полётами.

"Старт ракеты космического назначения Союз-2.1б с космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-1 и 18 аппаратами попутной нагрузки был выполнен в расчетное время - 08:41 мск", - уточняет представитель госкорпорации "Роскосмос". "Разгонный блок "Фрегат" с космическими аппаратами отделился от третьей ступени ракеты в 8:51 по Москве", - добавил он.

Ракета выводит на орбиту основной спутник "Метеор-М",весом в 2,9 тонны, плюс еще 18 малых космических аппаратов. Они принадлежат разным странам в том числе США, Германия, Япония, Канада, Швеция, Норвегия.

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