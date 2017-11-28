"Мегафон" и "Ростелеком" совместно будут запускать сеть 5G

"Мегафон" и "Ростелеком" совместно будут запускать сеть 5G.

Операторы телефонной связи и услуг интернет "Мегафон" и "Ростелеком" подписали новое соглашение о совместной работе в области создания и развития инфраструктуры сетей интернет стандарта 5G.

В сообщении "Мегафона" говорится, что данные компании смогут совместное создать новое предприятие - общего оператора инфраструктуры для строительства сетей связи следующего поколения.

Компании сформируют эффективный бюджет, который позволит более рационально распределить расходы, а также различные "оптимальные сценарии внедрения сетей 5-го поколения на основе международного опыта с учетом особенностей российского рынка мобильной связи", - говорится в сообщении.

"Компании не исключают возможности создания совместного предприятия, которое выступит в роли единого инфраструктурного оператора для строительства сетей и оказания услуг связи стандарта 5G", - уточняет в "Мегафоне".