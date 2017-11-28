Промышленность

Алексей Мирный
28 Ноября, 2017 10:08

Химпродмаркет: мы можем делать половину всех коагулянтов в России

ООО "Химпродмаркет".
Автор фото: Алексей Мирный
Источник: DixiNews
#Химпродукт

#производство

#предприятия
Набережные Челны, 28 Ноября - DIXINEWS.

Коагулянты являются очень важным ресурсом государства, они предназначены для очистки питьевой воды и их достаток необходим для обеспечения здоровья всех граждан Российской Федерации.

«Мы можем делать половину объема всех необходимых для России коагулянтов. Раньше в стране были крупные заводы: в Москве завод им. Войкова, в Тольятти (который уже точно закрылся), в Перми, в Белоруссии, а также на Украине. Но многие из них сейчас не работают. Мы изучили спрос и решили запустить производство коагулянтов для очистки воды», - рассказывает в интервью с журналистом ИА DixiNews Фаиль Шакирзянов - официальный представитель завода, а также генеральный директор ООО «Химпродмаркет».

Как рассказывает глава компании, идея о её создании пришла в 1998 году, и практически сразу началось строительство производственных мощностей. Строились почти 5 лет. Первая продажа продукции началась с 2002 года, когда железной дорогой с завода отправили продукцию сульфат алюминия на Казань.

Сейчас здесь осваивают также рынок производства очистных сооружений для частного сектора. На данный момент производится около 10 различных видов коагулянтов: сульфатов, гидрат алюминия. Занимаются также продажей финских фуокулянтов и гипохлоритом натрия - сопутствующий материал для очистки и обеззараживания воды.

«Не так давно введено новое законодательство (статья 223 федерального закона), в котором значатся ограничения для работы водоканалов, что открыло больше возможностей для работы на тендерном рынке. Позволило нам участвовать в заказах ЖКХ», - говорит руководитель ООО «Химпродмаркет».

С самого начала истории предприятия, здесь очень ответственно подходят к подбору персонала, стараясь создавать коллектив из наиболее компетентных профессионалов. Сотрудники предприятия постоянно ездят на обучение и повышение квалификации.

Таким образом, на данный момент ООО «Химпродмаркет» является мощнейшим предприятием по производству химических очистителей воды, которое играет значительную роль в данном сегменте на общефедеральном уровне.

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Химпродмаркет: мы можем делать половину всех коагулянтов в России
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