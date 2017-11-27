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Алексей Мирный
27 Ноября, 2017 22:33
СМИ: новые железные дороги Крыма могут потребовать еще 100 млрд рублей
СМИ: новые железные дороги Крыма могут потребовать еще 100 млрд рублей
Источник: DixiNews
Крым, 27 Ноября - DIXINEWS.
Строительство новых железных дорог в Республике Крым в скором времени может затребовать еще около 100 млрд руб. Такую информацию разметила газета "Ведомости" в материале по аналитике развития железнодорожной инфраструктуры полуострова.
Как заявил глава Крыма Сергея Аксенова, "это укрупненная оценка" и она может значительно меняться в любую сторону - повышения или, также, понижения.
Дмитрия Козака - представитель вице-премьера Дмитрия Козака,он же курирует Крым, подтвердил, что новые планы развития ЖД инфраструктуры не будут ограничиваться Керченским мостом.
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