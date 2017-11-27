Здоровье

Алексей Мирный
27 Ноября, 2017 22:03

Минздрав намерен запретить кальяны

Минздрав намерен запретить кальяны.
Источник: Александр Рюмин
#Минздрав

#здоровье

#бизнес
Москва, 27 Ноября - DIXINEWS.

Введение запрета на курение в кафе кальянов, обеспечит снижение числа заболеваний и смертности, которые связны с употреблением табака, данное мнение высказывают столичные медики, их поддержали законотворцы.

Минздрав России не так давно предложил внести новые поправки в имеющийся закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Согласно данным изменениям намерены ввести запрет на курение кальянов в помещениях, которые оказывают услуги общественного питания.

"Любые запреты приводят к появлению подпольных организаций, конечно, даже запреты на казино - до сих пор боремся с нелегальными казино. Тот, кто хочет, всегда такие кальянные откроет", - отмечает нынешний бизнес-омбудсмен столицы Михаил Вышегородцев.

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