Минэнерго высказалось о покупке "Лукойла" или "Татнефти"

Министерство энергетики России сообщило, что не получало никаких предложений от правительства связанных с покупкой "Роснефтью" компаний "Лукойл" и "Татнефть". Об этом также высказался Александр Новак - министр энергетики РФ.

"Нет, таких предложений нет, поручений правительства тоже нет", - отметил он. По словам главы Новака, предпосылок к уменьшению количества предприятий в нефтяной отрасли нет.

Многие эксперты отмечают, что данная ситуация весьма неоднозначна и прежде чем ввести такое жесткое управление государства в нефтегазовую отрасль, необходимы серьёзные исследования и целая система перехода. Здесь также очень важен кадровый вопрос топ-менеджмента данных компаний.