Энергетика

Алексей Мирный
27 Ноября, 2017 16:05

Минэнерго высказалось о покупке "Лукойла" или "Татнефти"

Минэнерго высказалось о покупке "Лукойла" или "Татнефти".
Источник: DixiNews
#нефть

#продажа

#Минэнерго
Москва, 27 Ноября - DIXINEWS.

Министерство энергетики России сообщило, что не получало никаких предложений от правительства связанных с покупкой "Роснефтью" компаний "Лукойл" и "Татнефть". Об этом также высказался Александр Новак - министр энергетики РФ.

"Нет, таких предложений нет, поручений правительства тоже нет", - отметил он. По словам главы Новака, предпосылок к уменьшению количества предприятий в нефтяной отрасли нет.

Многие эксперты отмечают, что данная ситуация весьма неоднозначна и прежде чем ввести такое жесткое управление государства в нефтегазовую отрасль, необходимы серьёзные исследования и целая система перехода. Здесь также очень важен кадровый вопрос топ-менеджмента данных компаний.

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