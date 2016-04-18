|
Алексей Мирный
27 Ноября, 2017 16:05
Минэнерго высказалось о покупке "Лукойла" или "Татнефти"
Минэнерго высказалось о покупке "Лукойла" или "Татнефти".
Источник: DixiNews
Москва, 27 Ноября - DIXINEWS.
Министерство энергетики России сообщило, что не получало никаких предложений от правительства связанных с покупкой "Роснефтью" компаний "Лукойл" и "Татнефть". Об этом также высказался Александр Новак - министр энергетики РФ.
"Нет, таких предложений нет, поручений правительства тоже нет", - отметил он. По словам главы Новака, предпосылок к уменьшению количества предприятий в нефтяной отрасли нет.
Многие эксперты отмечают, что данная ситуация весьма неоднозначна и прежде чем ввести такое жесткое управление государства в нефтегазовую отрасль, необходимы серьёзные исследования и целая система перехода. Здесь также очень важен кадровый вопрос топ-менеджмента данных компаний.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия