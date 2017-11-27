Доля убыточных компаний в России поднялась до 29%

Часть убыточных предприятий в Российской Федерации в период январь - сентябрь 2017 года выросла примерно на 0,5 п.п., в сравнении с показателем по аналогичному периоду прошлого года и составляет сейчас 29%.

Эти данные предоставил Росстата, таким образом доля организаций с прибылью составила, соответственно, 71%.

"За отчетный период сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных учреждений) в действующих ценах составил 7,386 трлн руб. (33 000 организаций получили прибыль в размере 8,681 трлн рублей, 135 000 организаций - убыток на сумму 1,295 трлн руб.)", - сообщает Росстат.