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Алексей Мирный
27 Ноября, 2017 17:01
Доля убыточных компаний в России поднялась до 29%
Доля убыточных организаций в России поднялась до 29%
Автор фото: Сергей Коньков
Москва, 27 Ноября - DIXINEWS.
Часть убыточных предприятий в Российской Федерации в период январь - сентябрь 2017 года выросла примерно на 0,5 п.п., в сравнении с показателем по аналогичному периоду прошлого года и составляет сейчас 29%.
Эти данные предоставил Росстата, таким образом доля организаций с прибылью составила, соответственно, 71%.
"За отчетный период сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных учреждений) в действующих ценах составил 7,386 трлн руб. (33 000 организаций получили прибыль в размере 8,681 трлн рублей, 135 000 организаций - убыток на сумму 1,295 трлн руб.)", - сообщает Росстат.
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