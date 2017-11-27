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Алексей Мирный
27 Ноября, 2017 15:33

Владимир Потанин готовил отъезд в США

Владимир Потанин.
Источник: DixiNews
#Потанин

#Экспрессгазета
Москва, 27 Ноября - DIXINEWS.

Развод Натальи и Владимира Потаниных идет уже 4-й год подряд. На сегодня, согласно решению суда, супруга и трое детей получили менее 0,1% от всего его заявленного состояния известного миллиардера.

Причина столь ненормальной ситуации в том, что в России олигарху не принадлежит официально ни одного предприятия. Однако Потатнин намерен уехать навсегда из РФ в США, где ни жене, ни российские суды его не достанут. Об этом пишет сегодня "Экспресс газета" . "Мы действительно планировали к 2012 году всей семьей перебраться в США", - подтвердила супруга Наталья Потанина.

Президент крупнейшей корпорации "Норникель" Владимир Потанин уже в 2017 году может занять 1-е место в списке самых богатых людей России. Как подсчитали Bloomberg, общее состояние Потанина за 10 месяцев года успело увеличиться и составляет на данный $19 млрд.

"Видимо, решения российских судов агентство считает бумажками исключительно для внутреннего пользования", - пишет "Экспресс газета", обвиняя его в несправедливости по отношении к жене и детям, а отечественные суды в нежелании решить данную проблему и привлечь олигарха к ответственности.

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