Ковалев стал чемпионом мира WBO, победив украинского боксёра Шабранского

Российский боксёр Сергей Ковалев сегодня завоевал титул чемпиона мира в версии WBO (Всемирной боксерской организации - прим. ред.). Здесь выступают спортсмены в весовой категории до 79,38 килограмм.

В бою, рассчитанном на 12-раундов, который проходил в Нью-Йорке, он победил украинского боксёра Вячеслава Шабранского уже во втором раунде техническим нокаутом .

"Спасибо всем за поддержку, я это сделал, я снова стал чемпионом, я вернулся, - сразу после боя сказал Ковалев. - Моя цель - быть лучшим в этом дивизионе. Сейчас я готов драться за все пояса. Очень хорошо, что у поясов разные владельцы, мы можем показывать хорошие бои, я готов драться с любым чемпионом".