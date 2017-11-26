Спорт

Алексей Мирный
26 Ноября, 2017 14:03

Ковалев стал чемпионом мира WBO, победив украинского боксёра Шабранского

Сергей Ковалев.
Источник: AP Photo
#бокс

#чемпионы

#спорт
Москва, 26 Ноября - DIXINEWS.

Российский боксёр Сергей Ковалев сегодня завоевал титул чемпиона мира в версии WBO (Всемирной боксерской организации - прим. ред.). Здесь выступают спортсмены в весовой категории до 79,38 килограмм.

В бою, рассчитанном на 12-раундов, который проходил в Нью-Йорке, он победил украинского боксёра Вячеслава Шабранского уже во втором раунде техническим нокаутом .

"Спасибо всем за поддержку, я это сделал, я снова стал чемпионом, я вернулся, - сразу после боя сказал Ковалев. - Моя цель - быть лучшим в этом дивизионе. Сейчас я готов драться за все пояса. Очень хорошо, что у поясов разные владельцы, мы можем показывать хорошие бои, я готов драться с любым чемпионом".

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