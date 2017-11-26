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Алексей Мирный
26 Ноября, 2017 14:03
Ковалев стал чемпионом мира WBO, победив украинского боксёра Шабранского
Сергей Ковалев.
Источник: AP Photo
Москва, 26 Ноября - DIXINEWS.
Российский боксёр Сергей Ковалев сегодня завоевал титул чемпиона мира в версии WBO (Всемирной боксерской организации - прим. ред.). Здесь выступают спортсмены в весовой категории до 79,38 килограмм.
В бою, рассчитанном на 12-раундов, который проходил в Нью-Йорке, он победил украинского боксёра Вячеслава Шабранского уже во втором раунде техническим нокаутом .
"Спасибо всем за поддержку, я это сделал, я снова стал чемпионом, я вернулся, - сразу после боя сказал Ковалев. - Моя цель - быть лучшим в этом дивизионе. Сейчас я готов драться за все пояса. Очень хорошо, что у поясов разные владельцы, мы можем показывать хорошие бои, я готов драться с любым чемпионом".
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