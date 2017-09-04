Общество

Алексей Мирный
26 Ноября, 2017 15:01

Москва будет крупнейшей агломерацией страны еще 40 лет

Город Москва.
Источник: DixiNews
#город

#столица

#Кудрин
Москва, 26 Ноября - DIXINEWS.

Москва будет оставаться крупнейшей агломерацией страны без альтернатив ещё как минимум 40 лет. Это мнение экс-министра финансов и главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина.

Такая аналитика прозвучала от него в рамках дискуссии с мэром Москвы Сергеем Собяниным на тему "Будущее экономики страны: роль агломераций". Здесь обсуждались вопросы градостроительных перспектив в Москве и регионах России.

"Москва останется такого рода агломерацией в России в ближайшие лет 40 точно. Для других городов Москва реальный самый мощный конкурент, спорить тут невозможно. - отметил Кудрин, - Москва не воспринимает их как конкурентов просто в силу достигнутой массы и инерции развития".

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