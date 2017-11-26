|
Алексей Мирный
26 Ноября, 2017 13:09
Налогоплательщики теперь реже оспаривают результаты налоговых проверок
Налогоплательщики теперь реже оспаривают результаты налоговых проверок.
Источник: DixiNews
Москва, 26 Ноября - DIXINEWS.
Количество жалоб которые направляются на решения по налоговым проверкам за прошедшие месяцы 2017 года снизилось примерно на 10,5% в сравнении с этим же периодом минувшего года.
"Кроме того, на 2% снизилось количество жалоб, связанных с обжалованием действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов, а также иных актов налоговых органов ненормативного характера. На 6,5% также снизилось количество споров по вопросам государственной регистрации", - отмечается на официальном сайте ФНС России.
Таких результатов удалось добиться благодаря повышению эффективности работы административных органов и за счёт ввода риск-ориентированного подхода. В 2016 году расширены полномочия органов, регистрирующих проверку данных, заносимых в Единый госуреестр юридических лиц.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия