Налогоплательщики теперь реже оспаривают результаты налоговых проверок

Количество жалоб которые направляются на решения по налоговым проверкам за прошедшие месяцы 2017 года снизилось примерно на 10,5% в сравнении с этим же периодом минувшего года.

"Кроме того, на 2% снизилось количество жалоб, связанных с обжалованием действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов, а также иных актов налоговых органов ненормативного характера. На 6,5% также снизилось количество споров по вопросам государственной регистрации", - отмечается на официальном сайте ФНС России.

Таких результатов удалось добиться благодаря повышению эффективности работы административных органов и за счёт ввода риск-ориентированного подхода. В 2016 году расширены полномочия органов, регистрирующих проверку данных, заносимых в Единый госуреестр юридических лиц.