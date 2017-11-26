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Алексей Мирный
26 Ноября, 2017 12:06
"Нелюбовь" Звягинцева стала лучшей картиной Недели российского кино в Англии
Кадр из фильма "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева.
Источник: Filmpro.ru
Лондон, 26 Ноября - DIXINEWS.
Фильм "Нелюбовь" отечественного режиссера Андрея Звягинцева был признан лучшим на Недели российского кино в Великобритании. О таком решении международного жюри объявили на торжественной церемонии, состоявшейся в Лондоне в субботу.
Звягинцев, поднявшись на сцену за призом "Золотой единорог",отметил большую важность таких кинофестивалей.
"Эти культурные мосты, эти площадки для творчества - это то пространство, на котором нет санкций, нет противостояния, агрессии, а исключительно открытие новых миров, имен, идей и огня для жизни", - сказал Андрей Звягинцев.
Также фильм получил награды в номинации Лучшая главная роль" и "Лучший сценарий".
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