Общество

Алексей Мирный
25 Ноября, 2017 21:34

Собянин: Производительность труда в Москве в 2,5 раз выше, чем в целом по РФ

Сергей Собянин.
Источник: DixiNews
#статистика

#работа

#Собянин
Москва, 25 Ноября - DIXINEWS.

Уровень эффективности, производительности труда в столице России превышает среднее значение такового в целом по стране примерно в 2,5 раза, в сравнении с сёлами и посёлками РФ в 5-7 раз.

Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин выступая в субботу на V Общероссийском гражданском форуме. Здесь прошла его дискуссия на тему "Будущее экономики страны: роль агломераций" вместе с Алексеем Кудриным - главой совета Центра стратегических разработок, а также председателем Комитета гражданских инициатив.

"На примере РФ могу сказать, что производительность труда в Москве в 2,5 раза выше, чем в среднем по России, а если взять сельскую местность, то в 5-7 раз. - отметил Собянин, - У нас в сельской местности проживает условно "лишних" 15 миллионов человек, которые для производства сельскохозяйственной продукции с учетом новых технологий производительности в селе по большому счету не нужны, это либо чиновники, либо социальный работники, но все меньше и меньше людей, которые могут себе найти высокопроизводительный и качественный труд".

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