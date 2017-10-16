Собянин: Производительность труда в Москве в 2,5 раз выше, чем в целом по РФ

Уровень эффективности, производительности труда в столице России превышает среднее значение такового в целом по стране примерно в 2,5 раза, в сравнении с сёлами и посёлками РФ в 5-7 раз.

Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин выступая в субботу на V Общероссийском гражданском форуме. Здесь прошла его дискуссия на тему "Будущее экономики страны: роль агломераций" вместе с Алексеем Кудриным - главой совета Центра стратегических разработок, а также председателем Комитета гражданских инициатив.

"На примере РФ могу сказать, что производительность труда в Москве в 2,5 раза выше, чем в среднем по России, а если взять сельскую местность, то в 5-7 раз. - отметил Собянин, - У нас в сельской местности проживает условно "лишних" 15 миллионов человек, которые для производства сельскохозяйственной продукции с учетом новых технологий производительности в селе по большому счету не нужны, это либо чиновники, либо социальный работники, но все меньше и меньше людей, которые могут себе найти высокопроизводительный и качественный труд".