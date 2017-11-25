Курс Биткоина превысил 0,5 миллиона рублей

Курс криптовалюты Биткойн в эту субботу вновь достиг своего исторического максимума и составил $8,658 тыс. то есть 506,8 тыс. рублей. Об этом говорят данные мировой электронной биржи криптовалют Coindesk.

Таким образом рост Биткоина в один момент сразу на 5,6% позволил ему перешагнуть психологическую планку в полмиллиона рублей.

Напомним, что Биткойн являться децентрализованной финансовой система с одноименной криптовалютой, построенной на основах технологии блокчейн. Данную валюту можно "добывать", то есть эмитировать абсолютно любой пользователь.