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Алексей Мирный
25 Ноября, 2017 21:04
Курс Биткоина превысил 0,5 миллиона рублей
Биткоин.
Источник: DixiNews
Москва, 25 Ноября - DIXINEWS.
Курс криптовалюты Биткойн в эту субботу вновь достиг своего исторического максимума и составил $8,658 тыс. то есть 506,8 тыс. рублей. Об этом говорят данные мировой электронной биржи криптовалют Coindesk.
Таким образом рост Биткоина в один момент сразу на 5,6% позволил ему перешагнуть психологическую планку в полмиллиона рублей.
Напомним, что Биткойн являться децентрализованной финансовой система с одноименной криптовалютой, построенной на основах технологии блокчейн. Данную валюту можно "добывать", то есть эмитировать абсолютно любой пользователь.
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