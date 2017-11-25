Кудрин: рост ВВП в 2017 году не сможет превысить 1,8%

Рост ВВП Российской Федерации за 2017 год может оказаться в диапазоне примерно от 1,5% до 1,8%. Он не сможет превысить таких значений, полагает Алексей Кудрин - экс-министр финансов России, а также глава ЦСР (Центра стратегических разработок, - прим. ред.).

"Мой прогноз на этот год - это от 1,5% до 1,8% (имеет ввиду рост ВВП), больше не получится", - сказал в субботу журналистам Кудрин.

Глава Центра стратегических разработок, кроме того отметил, что даже сам дефицит бюджета Федерации, который является важным экономическим показателем, гораздо ниже ожидаемого Минфином и равен 2%.