Экономика

Алексей Мирный
25 Ноября, 2017 20:06

Кудрин: рост ВВП в 2017 году не сможет превысить 1,8%

Алексей Кудрин.
Автор фото: Станислав Красильников
#развитие

#ВВП

#Кудрин
Москва, 25 Ноября - DIXINEWS.

Рост ВВП Российской Федерации за 2017 год может оказаться в диапазоне примерно от 1,5% до 1,8%. Он не сможет превысить таких значений, полагает Алексей Кудрин - экс-министр финансов России, а также глава ЦСР (Центра стратегических разработок, - прим. ред.).

"Мой прогноз на этот год - это от 1,5% до 1,8% (имеет ввиду рост ВВП), больше не получится", - сказал в субботу журналистам Кудрин.

Глава Центра стратегических разработок, кроме того отметил, что даже сам дефицит бюджета Федерации, который является важным экономическим показателем, гораздо ниже ожидаемого Минфином и равен 2%.

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