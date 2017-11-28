Бизнес

София Познышева
28 Ноября, 2017 12:49

Специалисты рекламного агентства "Аура" о медиатехнологиях в рекламе

Рекламное агентство "Аура".
Источник: DixiNews
#Аура

#интернет

#агентство
Ижевск, 28 Ноября - DIXINEWS.

Многие ведущие специалисты по рекламе и связям с общественностью подтверждали тот факт, что одну из центральных ролей во вдаимодействии с аудиторией в век развития технологий стал играть медиаконтент.

Потенциальный клиент всегда более лоялен к качественному медиаконтенту и рекламу, подкрепленную таковым, воспринимает большим интересом.

"Медийная интернет-реклама помогает привлечь внимание к проводимым компанией акциям, способствует созданию или поддержанию необходимого имиджа" - так в данный момент специалисты рекламного агентства "Аура" характеризуют роль медиаконтента.

Технология создания рекламы в компании "Аура" за годы существования стала представлять собой эффективный инструмент, который по итогу будет гарантировать клиентам агентства не только эффективное продвижение товара или услуги, но и репутацию знатока современных медиатехнологий.

Для того, чтобы не понижать уровень квалифицированности и осведомленности сотрудников о событиях, происходящих в передовых отраслях интернет-маркетинга, компания "Аура" регулярно организовывает образовательные мероприятия: тренинги, семинары, мастер-классы, форумы и конференции.

Для компании очень важно всегда быть в авангарде технологического развития, ведь это является важным фактором в создании имиджа агентства, а также напрямую связано с эффективностью предоставляемых услуг.

Аналитики агентства постоянно исследуют инновации в сферах интернет-продвижения и маркетинга, программирования, развития социальных сетей. Поэтому рекламное агентство "Аура" создает рекламу, которая действительно эффективно работает.

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