Промышленность

Алексей Мирный
24 Ноября, 2017 22:09

РФ собрала рекордный урожай зерна, нужны рынки сбыта

Уборка урожая в России.
Автор фото: Виталий Тимкив
#сельскоехозяйство

#урожай

#рекорд
Москва, 24 Ноября - DIXINEWS.

Как отмечают аналитики, большой урожай зерна в нынешнем году в России привел к резкому снижению цен на зерновые. Также выросли тарифы на ЖД-перевозки, из-за увеличения нагрузок на подвижные составы.

Многие эксперты отмечают, что выход на новые рынки может сохранить прибыль российских сельскохозяйственных производителей.

Так к примеру, в 2016 году урожай зерна в РФ составил примерно 120 млн тонн, а в 2017 году, уже по предварительным данным Минсельхоза, он может достичь 130 млн тонн - рекордного показателя. Ранее Александр Ткачев, министр сельского хозяйства РФ, уже заявлял, что "Россия теснит США на рынках сбыта зерна. По прогнозам, в 2017-2018 сельскохозяйственном году РФ может экспортировать до 45 млн тонн зерна".

Напомним, что в прошлом году экспорт составил 35,5 млн тонн, что также являлось рекордом.

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