|
Алексей Мирный
24 Ноября, 2017 22:09
РФ собрала рекордный урожай зерна, нужны рынки сбыта
Уборка урожая в России.
Автор фото: Виталий Тимкив
Москва, 24 Ноября - DIXINEWS.
Как отмечают аналитики, большой урожай зерна в нынешнем году в России привел к резкому снижению цен на зерновые. Также выросли тарифы на ЖД-перевозки, из-за увеличения нагрузок на подвижные составы.
Многие эксперты отмечают, что выход на новые рынки может сохранить прибыль российских сельскохозяйственных производителей.
Так к примеру, в 2016 году урожай зерна в РФ составил примерно 120 млн тонн, а в 2017 году, уже по предварительным данным Минсельхоза, он может достичь 130 млн тонн - рекордного показателя. Ранее Александр Ткачев, министр сельского хозяйства РФ, уже заявлял, что "Россия теснит США на рынках сбыта зерна. По прогнозам, в 2017-2018 сельскохозяйственном году РФ может экспортировать до 45 млн тонн зерна".
Напомним, что в прошлом году экспорт составил 35,5 млн тонн, что также являлось рекордом.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия