Россия совместно с КНР создаёт лазер нового поколения

Холдинг "Швабе", который входит в госкорпорацию Ростех, подписал на днях соглашение о партнёрстве с Хуачжунским университетом науки и технологии. Таким образом Россия и Китай намерены совместно разработать новые лазеры по резки металла.

Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе организации.

"Соглашение о сотрудничестве с Хуачжунским университетом науки и технологии (КНР) подписали специалисты предприятия холдинга "Швабе" НИИ "Полюс". В долгосрочной перспективе планируется совместно разработать дисковые лазеры, которые найдут применение в автомобилестроении, машиностроении, аэрокосмической и других отраслях", - говорится пресс-релизе.