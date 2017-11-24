Технологии и наука

Алексей Мирный
24 Ноября, 2017 21:08

Россия совместно с КНР создаёт лазер нового поколения

Россия совместно с КНР создаёт лазер нового поколения.
Источник: Пресс-служба холдинга "Швабе"
#Ростех

#Китай

#техника
Москва, 24 Ноября - DIXINEWS.

Холдинг "Швабе", который входит в госкорпорацию Ростех, подписал на днях соглашение о партнёрстве с Хуачжунским университетом науки и технологии. Таким образом Россия и Китай намерены совместно разработать новые лазеры по резки металла.

Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе организации.

"Соглашение о сотрудничестве с Хуачжунским университетом науки и технологии (КНР) подписали специалисты предприятия холдинга "Швабе" НИИ "Полюс". В долгосрочной перспективе планируется совместно разработать дисковые лазеры, которые найдут применение в автомобилестроении, машиностроении, аэрокосмической и других отраслях", - говорится пресс-релизе.

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