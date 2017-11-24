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Алексей Мирный
24 Ноября, 2017 18:01
Автоподход для Крымского моста готов на 65%
Автоподход для Крымского моста готов на 65%.
Автор фото: Алексей Павлишак
Крым, 24 Ноября - DIXINEWS.
Готовность нового автоподхода, ведущего к Крымскому мосту, составляет около 65%, никакого срыва сроков по строительству нет. Об этом в пятницу сообщил Никита Гаранин - начальник Службы автодорог Республики Крым.
"По автоподходу - готовность объекта на сегодня 65%. Рисков срыва по срокам на сегодняшний день мы как заказчик не видим", - рассказал Гаранин.
Мост должен связать Крымский полуостров с материковой Россией. Прокладка нового автопохода перед транспортным переходом со стороны полуострова началось ещё в феврале 2017 года. Стоимость данных работ оценивается примерно в 7,1 млрд рублей. Строительство продолжается быстрыми темпами, так как от его скорости зависит экономическое состояни региона к началу следующего туристического сезона.
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