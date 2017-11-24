Экономика

Алексей Мирный
24 Ноября, 2017 17:03

БРИКС создадут единую систему торговли золотом

БРИКС создадут единую систему торговли золотом.
Источник: DixiNews
#БРИКС

#золото

#торговля
Москва, 24 Ноября - DIXINEWS.

Члены БРИКС рассматривают возможность создать единую систему торговли золотом. Такое заявление сделал Сергей Швецов, первый зампред ЦБ РФ, на в рамках встречи на конференции "Рынок драгоценных металлов".

"Традиционная система, что все идет через Лондон, частично через швейцарские города, теряет свою актуальность и появляются новые очаги торговли золотом, прежде всего в Индии, Китае, ЮАР. Мы обсуждаем и в рамках БРИКС, и на уровне двусторонних контактов возможность организации единого стакана, единой торговли золотом", - отметил он.

Банком России совместно с китайской стороной уже подписан рабочий меморандум о развитии торговли золотом, пояснил Швецов, комментирую ситуацию вокруг взаимодействия с Китаем по торговым вопросам.

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