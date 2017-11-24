Бизнес

Алексей Мирный
24 Ноября, 2017 16:02

"Яндекс.Такси" и Uber завершат объединение после Нового года

"Яндекс.Такси" и Uber завершат объединение после Нового года
Автор фото: Кирилл Кухмарь
#Яндекс

#такси

#авто
Москва, 24 Ноября - DIXINEWS.

"Яндекс.Такси" и Uber окончательно закроют свою сделку по объединению компаний после Нового года. Об этом говорится в сообщении "Яндекса". Ранее стало известно, что сделку по объединению одобрила Федеральная антимонопольная служба России.

"Чтобы обеспечить бесперебойную работу сервисов для пользователей и водителей, стороны закроют сделку после новогодних и рождественских праздников в январе 2018 года", - говорится в пресс-релизе компании.

В "Яндексе" также отметили, что данную сделку одобрило антимонопольное, кроме того, ведомство Белоруссии. На данный момент ожидается согласие соответствующего ведомства в Казахстане.

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