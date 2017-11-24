ВТБ выпустил "народные" облигации на сумму 15 млрд рублей

Российский банк с государственной долей ВТБ разместил полный пакет "народных" облигации на Московской бирже. Общая их сумма составляет 15 млрд рублей. Об этом говорится в релизе самого банка.

"Всего было заключено 2865 сделок. В ходе предварительного сбора заявок, который проходил с 15 по 21 ноября, совокупный спрос со стороны потенциальных покупателей существенно превысил объявленный объем выпуска облигаций. Заявки были получены от широкого круга инвесторов, в том числе со стороны большого количества физических лиц. Лидером стала Москва и область - 80 процентов от общего числа обращений", - сообщает пресс-служба ВТБ.

Напомним, первым в апреле 2017 года такие "народные" облигации начал выпускать Минфин, за ним последовал Сбербанк. Некоторые эксперты считают такое решение авантюрным и приводят сравнение с известной компанией "МММ".