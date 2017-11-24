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Алексей Мирный
24 Ноября, 2017 08:05
Tesla установила гигантский литий-ионный аккумулятор в Австралии
Аккумулятор Powerpack компании Tesla.
Источник: Reuters
За рубежом, 24 Ноября - DIXINEWS.
Корпорация Tesla сообщила о завершении строительства и установки гигантского литий-ионного аккумулятора в Австралии. Он получил название Powerpack, его мощность около 100 МВт.
Оборудование было установлено возле города Джеймстаун (на юге Автралии), он будет заряжаться, с помощью ветровых электростанций принадлежащих компании Neoen. Также отмечается, что в ближайшее время планируется провести испытательный пуск всей системы.
"Поздравляю сотрудников Tesla и власти Южной Австралии, которые работали над тем, чтобы создать и установить ее [систему] в рекордные сроки", - отметил глава фирмы Tesla Илон Маск в своем Twitter.
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