Технологии и наука

Алексей Мирный
24 Ноября, 2017 08:05

Tesla установила гигантский литий-ионный аккумулятор в Австралии

Аккумулятор Powerpack компании Tesla.
Источник: Reuters
#техника

#Tesla

#Австралия
За рубежом, 24 Ноября - DIXINEWS.

Корпорация Tesla сообщила о завершении строительства и установки гигантского литий-ионного аккумулятора в Австралии. Он получил название Powerpack, его мощность около 100 МВт.

Оборудование было установлено возле города Джеймстаун (на юге Автралии), он будет заряжаться, с помощью ветровых электростанций принадлежащих компании Neoen. Также отмечается, что в ближайшее время планируется провести испытательный пуск всей системы.

"Поздравляю сотрудников Tesla и власти Южной Австралии, которые работали над тем, чтобы создать и установить ее [систему] в рекордные сроки", - отметил глава фирмы Tesla Илон Маск в своем Twitter.

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