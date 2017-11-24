Tesla установила гигантский литий-ионный аккумулятор в Австралии

Корпорация Tesla сообщила о завершении строительства и установки гигантского литий-ионного аккумулятора в Австралии. Он получил название Powerpack, его мощность около 100 МВт.

Оборудование было установлено возле города Джеймстаун (на юге Автралии), он будет заряжаться, с помощью ветровых электростанций принадлежащих компании Neoen. Также отмечается, что в ближайшее время планируется провести испытательный пуск всей системы.

"Поздравляю сотрудников Tesla и власти Южной Австралии, которые работали над тем, чтобы создать и установить ее [систему] в рекордные сроки", - отметил глава фирмы Tesla Илон Маск в своем Twitter.