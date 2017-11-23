Промышленность

Алексей Мирный
23 Ноября, 2017 20:07

150-й юбилейный Sukhoi Superjet-100 совершил первый полёт

Sukhoi Superjet-100.
Источник: DixiNews
#авиация

#самолёт

#производство
Хабаровск, 23 Ноября - DIXINEWS.

Новый лайнер Sukhoi Superjet-100, который является юбилейным, 150-м по счету, выпущен на авиазаводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре сегодня. Он имеет бортовой номер "95150".

Пресс-службой правительства Хабаровского края сообщается, что машина совершила первый полет. Также отмечено, что самолёт в сентябре 2017 года отметил свой 10-летний юбилей.

"После наземных и летных испытаний 150-й SSJ-100 перелетит в Ульяновск, где его покрасят в корпоративные цвета эксплуатанта и установят интерьер салона. Затем лайнер перелетит в Жуковский в центр поставок компании "Гражданские самолеты Сухого" для передачи заказчику - Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК)", - сообщают в ведомстве.

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