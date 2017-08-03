Экономика

Алексей Мирный
23 Ноября, 2017 19:05

Минэкономразвития исследует эффективность особых экономических зон

Минэкономразвития исследует эффективность особых экономических зон.
Источник: DixiNews
#Минэкономразвития

#ОЭЗ

#исследование
Москва, 23 Ноября - DIXINEWS.

Минэкономразвития России в данный момент проводит новый опрос среди резидентов ОЭЗ (Особых экономических зон - прим. ред.) для составления анализа эффективности дейтельности ОЭЗ, а также определения их перспектив и направлений развития.

Об этом сообщается сегодня в четверг на официальном портале Минэкономразвития РФ.

"Резидентам предлагается ответить на вопросы, связанные с реализацией проектов в Особых экономических зонах, преимуществах и недостатках особых экономических зон, а также о трудностях, с которыми сталкиваются инвесторы. Участники опроса могут оценить эффективность и качество работы управляющих компаний, проанализировать имеющиеся сервисы, услуги и меры поддержки. Кроме того, резиденты могут рассказать, каких услуг и сервисов не хватает для комфортного ведения бизнеса", - говорится на сайте.

Также отмечено, что опрос можно пройти до 15 декабря нынешнего года года.

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