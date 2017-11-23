Росстат выпустил отчёт о состоянии внешней торговли

Федеральной службой государственной статистики в среду опубликован новый документ, в котором говорится О состоянии внешней торговли Российской Федерации в период с января по сентябрь 2017 года.

Документ приведён на официальном интернет-ресурсе Федеральной службой государственной статистики и доступен для скачивания.

Росстат отмечает, что в указанный период "внешнеторговый оборот РФ составил, по данным Банка России, $420,5 млрд. (125,3% к январю-сентябрю 2016 года), в том числе экспорт – $250,5 млрд (125,7%), импорт – $170,0 млрд (124,7%). Сальдо торгового баланса оставалось положительным, $80,4 млрд (в январе-сентябре 2016 года – положительное, $63,0 млрд)".