ФНС составила список налоговых офшоров

ФНС РФ недавно утвердила новый перечень государств, а также отдельных территорий, которые не обеспечивают постоянный обмен информацией о налогообложении с Российской Федерацией. Соответствующий приказ вступит в силу уже с 1 января следующего года.

Данный перечень установлен приказом ФНС от 30.09.2016 года за номером NММВ-7-17/527@. Тело документа можно посмотреть на сайте ФНС.

"В обновленный перечень включены государства и территории, с которыми у Российской Федерации в настоящее время отсутствуют международные правовые основания для обмена налоговой информацией, а также отсутствует положительная практика обмена информацией с компетентными органами за прошедший период", - говорится на сайте ведомства.