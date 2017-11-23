|
Алексей Мирный
23 Ноября, 2017 17:05
ФНС составила список налоговых офшоров
ФНС составила список налоговых офшоров.
Источник: DixiNews
Москва, 23 Ноября - DIXINEWS.
ФНС РФ недавно утвердила новый перечень государств, а также отдельных территорий, которые не обеспечивают постоянный обмен информацией о налогообложении с Российской Федерацией. Соответствующий приказ вступит в силу уже с 1 января следующего года.
"В обновленный перечень включены государства и территории, с которыми у Российской Федерации в настоящее время отсутствуют международные правовые основания для обмена налоговой информацией, а также отсутствует положительная практика обмена информацией с компетентными органами за прошедший период", - говорится на сайте ведомства.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия