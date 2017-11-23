Финансы

Алексей Мирный
23 Ноября, 2017 13:53

Кредиты малому бизнесу стали доступнее благодаря Бинбанку

Кредиты малому бизнесу стали доступнее благодаря "Бинбанку".
Источник: DixiNews
#кредиты

#бизнес

#банк
Москва, 23 Ноября - DIXINEWS.

ПАО "Бинбанк" недавно объявил о том, что снижает кредитную ставку для среднего и малого бизнеса. Эксперты в области финансов отмечают, что такое решение пойдет на пользу и банку, и бизнесменам.

В российском рынке финансовых услуг обозначился позитивный показатель - это снижение ставки по кредитам, которые адресованы среднему и малому бизнесу. Об этом сообщает "Московский Комсомолец" .

"Ставки по инвестиционным кредитам снижены на 4-5 процентных пунктов, при этом минимальная ставка составила 9,9% годовых… Ставки по кредитам на пополнение оборотных средств снизились на 1-4 процентных пункта в зависимости от типа выдачи", - говорится в недавно опубликованном релизе Бинбанка.

Минимальная ставка по кредиту теперь составит 9,6 процентов в год.

В этом банке рассказали, что держатели малого и среднего бизнеса также теперь получат возможность рефинансировать свои кредиты, которые взяты ранее с более высокими ставками в иных банках. Данное касается и инвестиционных кредитов.

Снижение ставки для бизнеса стало логичным решением особенно после снижения ЦБ России ключевой ставки. В таких обстоятельствах Бинбанк сможет расширить базу клиентов.

"Снижается базовая ставка Центробанка, соответственно, деньги становятся дешевле, дешевле становятся кредиты, причем, не только для малого и среднего бизнеса, но и вообще для всех, - отмечает эксперт в банковом деле Сергей Вильянов. - Под учетной ставкой понимается процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам".

Отметим, что президент Владимир Путин множество раз обращался к насущной проблеме снижения кредитных ставок для бизнеса. Можно считать, что тренд снижения ставок является некой реакцией на инициативы Путина.

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