Кузбасс может побить исторический рекорд добычи угля

Добыча каменного угля по итогам 2017 года в Кемеровской области должна составить рекордную цифру в 240 млн тонн. Такое сообщение в четверг сделал губернатор Аман Тулеев, выступив с посланием к областному совету депутатов.

В минувшем году добыча каменного угля в этом регионе составила примерно 227 млн тонн.

"В этом году выдадим… 240 млн тонн "черного золота". Такого в истории Кузбасса еще не было… Наши угольщики в 2017 году инвестировали в развитие отрасли 63 млрд рублей, это на 4,6 млрд рублей больше, чем в прошлом году", - отметил губернатор.