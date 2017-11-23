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Алексей Мирный
23 Ноября, 2017 09:59
Кузбасс может побить исторический рекорд добычи угля
Кузбасс может побить исторический рекорд добычи угля.
Источник: DixiNews
Кемерово, 23 Ноября - DIXINEWS.
Добыча каменного угля по итогам 2017 года в Кемеровской области должна составить рекордную цифру в 240 млн тонн. Такое сообщение в четверг сделал губернатор Аман Тулеев, выступив с посланием к областному совету депутатов.
В минувшем году добыча каменного угля в этом регионе составила примерно 227 млн тонн.
"В этом году выдадим… 240 млн тонн "черного золота". Такого в истории Кузбасса еще не было… Наши угольщики в 2017 году инвестировали в развитие отрасли 63 млрд рублей, это на 4,6 млрд рублей больше, чем в прошлом году", - отметил губернатор.
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