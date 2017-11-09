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Алексей Мирный
22 Ноября, 2017 21:02
О мировой динамике роста потребительских цен
Росстат.
Источник: DixiNews
Москва, 22 Ноября - DIXINEWS.
Федеральной службой государственной статистики опубликованы новые данные о мировой динамике потребительских цен в сравнении с такими показателями в Российской Федерации. Материал размещен на официальном сайте Россата.
Бразилия, к примеру, по этому показатель имеет еще более плохие результаты - 8,7%. В Италии же, судя по таблице Росстата цены даже снизились на -0,1%
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