О мировой динамике роста потребительских цен

Федеральной службой государственной статистики опубликованы новые данные о мировой динамике потребительских цен в сравнении с такими показателями в Российской Федерации. Материал размещен на официальном сайте Россата.

Согласно данных приводимых ведомством Россия в 2017 году имеет показатель в 7,1% относительно предыдущего года, что является не очень хорошей тенденцией.

Бразилия, к примеру, по этому показатель имеет еще более плохие результаты - 8,7%. В Италии же, судя по таблице Росстата цены даже снизились на -0,1%