Экономика

Алексей Мирный
22 Ноября, 2017 21:02

О мировой динамике роста потребительских цен

Росстат.
Источник: DixiNews
#статистика

#цена

#Росстат
Москва, 22 Ноября - DIXINEWS.

Федеральной службой государственной статистики опубликованы новые данные о мировой динамике потребительских цен в сравнении с такими показателями в Российской Федерации. Материал размещен на официальном сайте Россата.

Согласно данных приводимых ведомством Россия в 2017 году имеет показатель в 7,1% относительно предыдущего года, что является не очень хорошей тенденцией.

Бразилия, к примеру, по этому показатель имеет еще более плохие результаты - 8,7%. В Италии же, судя по таблице Росстата цены даже снизились на -0,1%

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