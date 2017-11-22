Власть

Алексей Мирный
22 Ноября, 2017 20:03

В России проходит опрос с целью повышения эффективности работы властей

Минэкономразвития.
Источник: DixiNews
#экономика

#Минэкономразвития

#опрос
Москва, 22 Ноября - DIXINEWS.

Минэкономразвития РФ в данный монет проводит новый опрос для органов власти в субъектах Федерации. Опрос проводится по приоритетным направлениям будущего развития, а также повышения эффективности взаимодействия властей.

Как отмечается на сайте Минэкономразвития, данное мероприятие призвано повысить слаженность работы властей федерального и регионального уровней.

"Первая часть опроса касается осуществления регионами собственных и переданных полномочий. Речь идёт о распределении и достаточности финансирования, минимизации федерального регулирования собственных полномочий, наличии дублирующих и избыточных полномочий", - говорится на сайте ведомства.

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