В России проходит опрос с целью повышения эффективности работы властей

Минэкономразвития РФ в данный монет проводит новый опрос для органов власти в субъектах Федерации. Опрос проводится по приоритетным направлениям будущего развития, а также повышения эффективности взаимодействия властей.

Как отмечается на сайте Минэкономразвития, данное мероприятие призвано повысить слаженность работы властей федерального и регионального уровней.

"Первая часть опроса касается осуществления регионами собственных и переданных полномочий. Речь идёт о распределении и достаточности финансирования, минимизации федерального регулирования собственных полномочий, наличии дублирующих и избыточных полномочий", - говорится на сайте ведомства.