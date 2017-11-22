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Алексей Мирный
22 Ноября, 2017 20:03
В России проходит опрос с целью повышения эффективности работы властей
Минэкономразвития.
Источник: DixiNews
Москва, 22 Ноября - DIXINEWS.
Минэкономразвития РФ в данный монет проводит новый опрос для органов власти в субъектах Федерации. Опрос проводится по приоритетным направлениям будущего развития, а также повышения эффективности взаимодействия властей.
Как отмечается на сайте Минэкономразвития, данное мероприятие призвано повысить слаженность работы властей федерального и регионального уровней.
"Первая часть опроса касается осуществления регионами собственных и переданных полномочий. Речь идёт о распределении и достаточности финансирования, минимизации федерального регулирования собственных полномочий, наличии дублирующих и избыточных полномочий", - говорится на сайте ведомства.
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