Экономика

Алексей Мирный
21 Ноября, 2017 21:03

В День работника налоговой ФНС подвели итоги работы

В Дня работника налоговой ФНС подвели итоги работы.
Источник: ФНС России
#налоги

#ФНС

#праздник
Москва, 21 Ноября - DIXINEWS.

Сегодня 21 ноября, состоялось празднование Дня работника налоговых органов. На заседании коллегии ФНС подвели итоги работы органов за прошедшие 10 месяцев текущего года, сверили их с планами и определили задачи на ближайшее время.

"Так, за 10 месяцев 2017 года в консолидированный бюджет поступило 14,3 трлн руб, что на 19 процентов, или на 2,3 трлн руб, больше соответствующего периода 2016 года. В федеральный бюджет поступило 7,5 трлн руб, что на 1,7 трлн руб, или на 30 процентов больше, заявил руководитель ФНС России, - отметил руководитель ФНС РФ, Михаил Мишустин, - 60 процентов прироста поступлений (1,4 трлн руб) обеспечили ненефтегазовые доходы".

Своё поздравление в адрес ФНС направили многие крупные чиновники, в том числе Президент Российской Федерации Владимир Путин.

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