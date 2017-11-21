В День работника налоговой ФНС подвели итоги работы

Сегодня 21 ноября, состоялось празднование Дня работника налоговых органов. На заседании коллегии ФНС подвели итоги работы органов за прошедшие 10 месяцев текущего года, сверили их с планами и определили задачи на ближайшее время.

"Так, за 10 месяцев 2017 года в консолидированный бюджет поступило 14,3 трлн руб, что на 19 процентов, или на 2,3 трлн руб, больше соответствующего периода 2016 года. В федеральный бюджет поступило 7,5 трлн руб, что на 1,7 трлн руб, или на 30 процентов больше, заявил руководитель ФНС России, - отметил руководитель ФНС РФ, Михаил Мишустин, - 60 процентов прироста поступлений (1,4 трлн руб) обеспечили ненефтегазовые доходы".

Своё поздравление в адрес ФНС направили многие крупные чиновники, в том числе Президент Российской Федерации Владимир Путин.