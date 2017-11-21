Финансы

Алексей Мирный
21 Ноября, 2017 20:16

"Налог на Google" принес российскому бюджету 7 млрд рублей

Офис Google.
Источник: DixiNews
Москва, 21 Ноября - DIXINEWS.

Отчисления некоторых иностранных интернет-компаний в российский госбюджет составили примерно 7 млрд руб с "налога на Google". Об этом сообщил Михаил Мишустин - глава Федеральной налоговой службы РФ.

"Гиганты в этом смысле настроены на содействие и исполнение налогового законодательства, принципы самоначисления они исполняют, и поэтому там проблем нет. Около 7 миллиардов рублей сегодня эта 131 компания оплатила добровольно в казну", - рассказал Мишустин.

Данный закон, благодаря которому иностранные компании, продающие в интернете электронный контент на территории России, вступил в силу 1 января 2017 года. Согласно ему данный компании обязаны платить НДС в размере 18%.

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